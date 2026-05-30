Rapine nella riviera del Corallo con maschera di Dalì, arrestato un complice del gruppo

ALGHERO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Alghero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Sassari, nei confronti di un giovane ritenuto complice di una serie di rapine commesse tra gennaio e febbraio ai danni di esercizi commerciali della riviera del Corallo.

L’indagine, avviata dopo tre rapine consumate e due tentate tra supermercati, una farmacia, una tabaccheria e un negozio di elettronica, ha consentito di ricostruire il ruolo del rapinatore, che agiva travisato con una maschera ispirata alla serie “La Casa di Carta” e armato di pistola, mettendo a segno un bottino complessivo di circa 3.000 euro. Le successive attività investigative hanno portato all’arresto dell’esecutore materiale lo scorso marzo e all’individuazione di ulteriori complici.

Il nuovo arrestato avrebbe contribuito alla pianificazione delle rapine, ai sopralluoghi e alla gestione dei proventi, poi in parte destinati all’acquisto di sostanze stupefacenti da immettere sul mercato locale. Le indagini hanno inoltre ricostruito l’ipotesi di ulteriori progetti criminosi, tra cui un furto a uno sportello bancomat con possibile impiego di ordigni esplosivi, mai portati a compimento grazie all’intervento degli investigatori. Il giovane, rintracciato dai militari, è stato condotto presso la casa circondariale di Sassari Bancali.

– foto ufficio stampa Carabinieri Sassari –

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