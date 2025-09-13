Rapine in 4 minimarket a Sesto San Giovanni, arrestato un pluripregiudicato 44enne

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha fermato un 44enne, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di quattro rapine commesse a Sesto San Giovanni (MI) dal 16 agosto al 6 settembre, ai danni di minimarket gestiti da cittadini bengalesi.

L’indagine è iniziata ad agosto scorso dopo la denuncia presentata dal titolare di un minimarket, che ha raccontato di essere stato minacciato e rapinato da un uomo armato di coltello al quale ha consegnato l’incasso giornaliero dell’attività commerciale. Nei giorni successivi, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su uno scooter, risultato poi rubato a un’azienda che gestisce il servizio postale nazionale, e riverniciato con una bomboletta spray. Lo scooter è stato intercettato e pedinato dagli agenti fin quando, al momento dell’intimazione dell’alt accelerava, il conducente, con caratteristiche fisiche corrispondenti a quelle del rapinatore descritto dalle vittime e immortalato nei video degli impianti di videosorveglianza, ha accelerato innescando un inseguimento.

Dopo una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato gli abiti e il coltello usato dal 44enne per commettere le rapine. L’uomo è stato riconosciuto anche dai titolari dei quattro minimarket.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).