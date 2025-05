Rapina tre persone armato di un coccio di bottiglia, un arresto a Roma

ROMA (ITALPRESS) – A seguito di alcune segnalazioni giunte al numero di pronto intervento 112, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato, in flagranza, un 31enne italiano, già con precedenti, gravemente indiziato di avere rapinato, armato di un coccio di bottiglia, rinvenuto nel corso della perquisizione personale, 3 persone.

La prima vittima, una 37enne italiana, è stata rapinata in via Gastinelli, di 150 euro che aveva nel portafogli mentre, la seconda vittima una romana di 43 anni, è stata rapinata in via Mattè Trucco, di pochi euro ed infine, la terza vittima, uno studente romano 20 anni, è stato rapinato nei pressi di via Gastinelli, del cellulare con relativi auricolari.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare l’uomo proprio in via Gastinelli dove i militari hanno rinvenuto e poi restituito la refurtiva sottratta allo studente ed ulteriori 491 euro che sono stati sequestrati in quanto ritenuti provento di pregresse attività illecite. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma e trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato gli arresti domiciliari.

– Foto Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)