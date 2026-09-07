CAGLIARI (ITALPRESS) – Doppio soccorso aereo per un velivolo dell’Aeronautica Militare, impegnato nel pomeriggio di oggi per due voli-emergenza a favore di due piccoli pazienti in gravi condizioni e in imminente pericolo di vita. Il primo intervento, un volo sanitario urgente effettuato con un velivolo G650 del 31° Stormo di Ciampino, su richiesta della Prefettura di Sassari, si è concluso intorno alle ore 16:00 di oggi. Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Alghero per trasferire rapidamente una bambina di 2 mesi, partita alle ore 15:00 dall’AOU di Sassari e diretta allo scalo di Torino Caselle per il successivo ricovero presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino. La piccola paziente ha viaggiato a bordo assistita da un’equipe medica specializzata. Il secondo intervento salvavita, effettuato dallo stesso velivolo del 31° Stormo sulla tratta inversa su richiesta della Prefettura di Torino, si è concluso intorno alle ore 18:00 di oggi. Il G650 è decollato alle ore 17:00 dall’aeroporto di Torino Caselle per trasportare d’urgenza un bambino di 9 mesi verso la struttura ospedaliera sarda di destinazione, garantendo il tempestivo ricovero in totale sicurezza. Entrambe le missioni, autorizzate così come accade per questo genere di attività di pubblica utilità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – l’organo che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato – sono state disposte dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano.

Si tratta della sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti istituzionali anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi dislocate sul territorio nazionale per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in imminente pericolo di vita sia di equipe mediche e/o organi per trapianti, per voli umanitari o per missioni di ricerca e soccorso. Gli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, della 46^ Brigata Aerea di Pisa, del 14° Stormo di Pratica di Mare e del 15° Stormo di Cervia (con i suoi Centri SAR dislocati sul territorio) sono pronti 365 giorni all’anno, senza soluzione di continuità, a decollare in brevissimo tempo con mezzi e assetti in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta di Ospedali, Prefetture e rappresentanze diplomatiche.

– foto Aeronautica Militare –

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