ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Spagna conferma la vetta riconquistata il mese scorso, l’Argentina campione del mondo scavalca la Francia e si prende il secondo posto. Questa una delle principali novità del ranking Fifa di ottobre, stilato dopo 173 partite tra qualificazioni e amichevoli. C’è dell’altro da segnalare nella top ten: c’è l’Olanda che scavalca il Brasile di Ancelotti (ora 7°) e si porta al 6° posto, c’è il ritorno della Germania che guadagna due posizioni ed è decima. Continua anche la risalita dell’Italia di Gattuso che lascia il 10° posto conquistato il mese scorso, portandosi al 9°, mentre la Croazia scivola all’11esima posizione, arretrando di due caselle. Invariate le posizioni di Inghilterra, Portogallo e Belgio, rispettivamente al quarto, quinto e ottavo posto. Da segnalare i progressi di Ungheria (37^, +4), Scozia (38^, +5), Nigeria (41^, +4) e Romania (47^, +4). I salti più lunghi arrivano da Niger (108, +9), Lesotho (144, +9) e Isole Far Oer (127, +9). Complimenti anche al Kosovo che raggiunge il best ranking portandosi all’84esimo posto (+7), alla Siria (86, +6) e alla Liberia (138, +6). Male, invece, Grecia (48, -8) e Svezia (40, -8).

La prossima classifica Fifa sarà pubblicata il 21 novembre, nel giorno del sorteggio dei play-off per gli ultimi posti da assegnare per il Mondiale del 2026.

Queste le prime 10 posizioni:

1. Spagna 1880.76 punti (–)

2. Argentina 1872.43 (+1)

3. Francia 1862.71 (-1)

4. Inghilterra 1824.3 (–)

5. Portogallo 1778 (–)

6. Olanda 1759.96 (+1)

7. Brasile 1759.85 (-1)

8. Belgio 1740.01 (–)

9. ITALIA 1717.15 (+1)

10. Germania 1713.3 (+2)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).