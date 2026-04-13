ROMA (ITALPRESS) – Dopo i festeggiamenti in campo arriva anche la certificazione dell’Atp: grazie al trionfo sul rosso di Montecarlo, Jannik Sinner torna sul trono della classifica mondiale, svalcando il rivale Carlos Alcaraz, appena battuto nella finale del Masters 1000 del Principato. Il fuoriclasse altoatesino supera anche le settimane da leader del ranking di Alcaraz, iniziando la numero 67 contro le 66 dello spagnolo. Essendo usciti i 50 punti dell’ATP 500 di Halle 2025, Sinner ha ora un margine di 110 punti su Alcaraz, che giocherà a Barcellona la prossima settimana mentre Jannik resterà fermo. Alcaraz, finalista l’anno scorso, vincendo il titolo tornerà numero 1.

Scivola invece fuori dalla top 5, alla nona posizione, Lorenzo Musetti che non ha confermato la finale raggiunta l’anno scorso. Montecarlo rivoluziona il ranking: il canadese Felix Auger-Aliassime e lo statunitense Ben Shelton salgono due gradini e si attestano, rispettivamente, al quinto e sesto posto, mentre l’australiano Alex De Minaur scivola in settima piazza davanti all’altro americano Taylor Fritz, ottavo. Per quanto riguarda gli altri cinque azzurri nei top 100, sono stabili Flavio Cobolli (16esimo), Luciano Darderi (21esimo) e Lorenzo Sonego (66esimo); guadagna un posto Mattia Bellucci (78esimo), ne perde uno Matteo Berrettini (91esimo).

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.350 (+1)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 13.240 (-1)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.555 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.710 (–)

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.100 (+2)

6. Ben Shelton (Usa) 3.900 (+2)

7. Alex De Minaur (Aus) 3.895 (-1)

8. Taylor Fritz (Usa) 3.870 (+1)

9. Lorenzo Musetti (Ita) 3.625 (-4)

10. Daniil Medvedev (Rus) 3.560 (–)

16. Flavio Cobolli 2.320 (–)

21. Luciano Darderi 1.920 (–)

66. Lorenzo Sonego 810 (–)

78. Mattia Bellucci 734 (+1)

91. Matteo Berrettini 650 (-1)

105. Matteo Arnaldi 621 (+2)

113. Francesco Maestrelli 577 (–)

131. Andrea Pellegrino 484 (+3)

136. Stefano Travaglia 454 (+5)

140. Luca Nardi 444 (–)

PAOLINI RESTA OTTAVA NEL RANKING WTA, AL COMANDO C’È SEMPRE SABALENKA

Solo uno scambio di poltrona da segnalare nella top ten della classifica mondiale Wta. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la 68esima settimana consecutiva (l’86esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, regina del “Sunshine Double”, mantiene 2.917 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, regina dell’Australian Open, seconda, che conferma il “best ranking”. Sul terzo gradino del podio, è stabile la statunitense Coco Gauff. La 22enne di Delray Beach precede di soli 15 punti Iga Swiatek. La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale (aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive, le ultime 50 consecutive), è in quarta posizione davanti ad altre due statunitensi: Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, entrambe stabili rispetto al ranking precedente.

Al settimo posto c’è l’ucraina Elina Svitolina che per 58 punti è davanti a Jasmine Paolini, che resta ottava. In nona posizione risale la campionessa di Linz Mirra Andreeva: la 18enne russa, grazie al quinto titolo WTA in carriera, scavalca l’amica canadese Victoria Mboko, che scivola al decimo posto e chiude l’elite mondiale.

In chiave azzurra, fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto, che risale al numero 41. Ne fa uno indietro, invece, Lucrezia Stefanini, ora 148esima. Stabile Nuria Brancaccio, 152esima, sempre in zona “best”: la 25enne di Torre del Greco precede la “scalatrice” della settimana in casa Italia, Lisa Pigato, che grazie al suo primo titolo WTA 125 conquistato a Madrid guadagna ben 35 posizioni salendo al 154esimo posto e firmando il primato personale.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 11.025 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.108 (–)

3. Coco Gauff (Usa) 7.278 (–)

4. Iga Swiatek (Pol) 7.263 (–)

5. Jessica Pegula (Usa) 6.243 (–)

6. Amanda Anisimova (Usa) 5.995 (–)

7. Elina Svitolina (Ukr) 3.965 (–)

8. Jasmine Paolini (Ita) 3.907 (–)

9. Mirra Andreeva (Rus) 3.121 (+1)

10. Victoria Mboko (Can) 3.531 (-1)

41. Elisabetta Cocciaretto 1.310 (+1)

148. Lucrezia Stefanini 526 (-1)

152. Nuria Brancaccio 506 (-2)

154. Lisa Pigato 504 (+35)

164. Lucia Bronzetti 456 (-1)

237. Camilla Rosatello 295 (-13)

245. Silvia Ambrosio 278 (-35)

260. Jessica Pieri 276 (-12)

266. Jennifer Ruggeri 259 (-1)

– Foto IPA Agency –

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