Rampino “Nei Paesi arabi grandi opportunità per le imprese italiane”

MILANO (ITALPRESS) - Le incertezze sui dazi statunitensi spingono le aziende italiane che esportano a valutare possibili mercati di sbocco alternativi, come i Paesi arabi. Ne ha parlato Pietro Paolo Rampino, presidente della Joint Italian Arab Chamber of Commerce, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Il susseguirsi di annunci e trattative “non sta facendo altro che spingere le esportazioni verso i Paesi arabi, perché le aziende italiane che hanno perso export negli Usa sono obbligate a trovare nuovi mercati di sbocco, e tra questi i Paesi arabi - afferma Rampino -. Alcuni sono già solidi e consolidati, altri stanno crescendo a dismisura, come per esempio l'Arabia Saudita che per i prossimi 10-15 anni rappresenterà uno dei principali mercati al mondo”. La Camera di Commercio Italo Araba è nata “per soddisfare le esigenze delle aziende italiane nel mondo arabo, ma anche per soddisfare le esigenze delle aziende del mondo arabo in Italia - spiega il presidente -. È un ponte tra le due realtà, che fornisce formazione, informazione, networking e tutta una serie di servizi per agevolare l'export delle aziende italiane presso questi paesi e attrarre investimenti e aziende straniere in Italia”. sat/gsl