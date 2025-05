Rama apre il vertice di Tirana “Vogliamo l’Unione Europea”

TIRANA (ALBANIA) (ATA/ITALPRESS) – Il primo ministro albanese Edi Rama ha dichiarato oggi che la campagna elettorale del Partito Socialista (PS) per le elezioni parlamentari dell’11 maggio era incentrata sull’Europa e che oltre il 52% degli albanesi ha votato per i socialisti, ovvero a favore dell’adesione all’Unione europea.

Nel suo discorso di apertura del vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Tirana, Rama si è rivolto ai leader partecipanti e ha affermato: “È uno straordinario onore per l’intero Paese e per il popolo albanese darvi il benvenuto in questo luogo e in questa casa costruita appositamente per il vertice della Comunità politica europea”. Rama ha fatto sapere ai presenti che “in questo edificio non sono circondati dagli incubi dell’Europa raffigurata nella pittura rinascimentale, né dal vuoto di uno spazio di incontro temporaneo, ma dall’immaginario dei bambini albanesi” sull’Europa.

“Per noi è stata una scelta chiara, perché i sogni dei bambini non sono mai ostaggi dei miti del passato. Al contrario, sognano un futuro molto simile, tra l’altro, ai sogni dei padri fondatori dell’Europa”, ha detto Rama.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).