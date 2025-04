Rally, la Suzuki Cup fa tappa in Piemonte

ROMA (ITALPRESS) – A poche settimane dal primo round tornano subito a rombare i motori della Suzuki Rally Cup, il trofeo promosso da Suzuki Italia e dedicato alle Swift Sport preparate per le prove speciali, con un secondo appuntamento in grande stile. Gli equipaggi del monomarca saranno infatti tra i protagonisti del 19° Rally Regione Piemonte, una delle gare-evento più attese di tutto il panorama rallystico italiano che da venerdì 11 a domenica 13 aprile riempirà le strade patrimonio UNESCO della Valle Belbo, della Langa astigiana e della Bassa Langa.

In programma 112km di sfide al cronometro divise in 13 prove speciali, fra cui la prova spettacolo notturna nel cuore di Alba e la power stage “Santo Stefano”. Dopo la complicata tappa al Rally il Ciocco a guidare la classifica della Suzuki Rally Cup c’è Lorenzo Varesco, in coppia con Nicolò Bottega, che ora ha una chance importante per allungare in vetta al monomarca. Il pilota trentino nonostante la poca esperienza sulle Suzuki Swift Sport Hybrid aveva dimostrato ottima velocità sul bagnato, ma ad Alba le condizioni dovrebbero essere ben diverse i primi giorni, con sole e caldo, mentre la domenica forse potrebbe essere caratterizzata dalla pioggia. Insomma le carte saranno ancora una volta rimescolate, e chiaramente questo porterà i pretendenti alla vittoria a spingere sin dall’inizio, soprattutto i giovani arrembanti under25 che sono oltre la metà dei partecipanti.

Parte così sicuramente determinato il classe 2004 Jean Claude Vallino, carico dopo il 2° posto al debutto anche lui su una Swift Sport Hybrid con le note di Sandro Sanesi. Il vincitore fra le “Racing Start” dello scorso anno ha fatto quest’anno il salto per mettere nel mirino la classifica assoluta del trofeo e subito ha dimostrato di avere la qualità per provarci, ma l’impresa non sarà facile visto il livello dei contendenti. Tra questi il siciliano Giorgio Fichera affiancato da Luca Vignolo, il driver tra i più esperti della flotta Suzuki che vorrà riscattare definitivamente sia la sfortuna del 2024, quando ha visto sfumare la Cup proprio all’ultimo, sia la gara del Ciocco dove ha chiuso al 3° posto, un ottimo risultato in ottica campionato ma non abbastanza per chi come lui è sempre affamato di vittoria. Da attenzionare per la sfida verso la vittoria al Rally Regione Piemonte un altro giovanissimo, Giovanni Villardi in coppia con Nicolò Barla, uscito di scena anticipatamente dalla lotta per il vertice al Ciocco ma con dei parziali al cronometro che, se confermati, lo candidano ad un ruolo da protagonista. Stessa storia anche per un altro arrembante under25, Stefano Vitali, al terzo anno di Suzuki Rally Cup sempre con le note di papà Maurizio, deciso quest’anno a fare il decisivo salto di qualità per lottare fra le posizioni in vetta. Riparte poi da Alba la stagione di Giorgio Basso Corradi navigato da Fulvio Alberti, che dopo il ritiro al Ciocco dovrà puntare a portare a casa la vettura e fare esperienza, essendo anche lui uno degli under25 al debutto nel 2025.

Si amplia nel frattempo la rosa di pretendenti alla “Racing Start”, la classifica dedicata alle Suzuki Swift Boosterjet. Assente Pellè che scarterà questo round, parte con ambizione di far bene il giovane Andrea La Cola con le note di Antonello Moncada, 3° al Ciocco in questa classe di vetture ed ora pronto a dare la zampata, sfruttando l’assenza degli avversari. Al Rally Regione Piemonte inizia però il 2025 di Lorenzo Olivieri affiancato da Lucrezia Viotti, ampio conoscitore della categoria e più volte protagonista per la vittoria negli ultimi anni. A lui il compito di fuggire subito e recuperare punti importanti, mentre l’obiettivo di Marco Uzzi e Roberta Steffani, al debutto assoluto, sarà quello di fare esperienza e portare la vettura all’arrivo. La gara entrerà nel vivo venerdì 11 aprile con lo shakedown – il tradizionale test con le vetture da gara – in programma dalle ore 13:30 alle 18:00, con suddivisione in turni. Sempre nella serata di venerdì, alle ore 20, è fissata la partenza ufficiale del Rally Regione Piemonte dal cuore di Alba, ed a seguire subito le prime sfide che proseguiranno poi con tre intense giornate, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi del Piemonte, fino all’arrivo con cerimonia di premiazione previsto per domenica 13 aprile alle ore 16:21.

Il percorso, che si snoda lungo 112,8 chilometri di tratti cronometrati, prevede un totale di 13 prove speciali, tra cui l’attesissima “Super Prova Sparco” sul circuito cittadino allestito nella zona industriale di corso Asti ad Alba – interamente visibile dalle tribune venerdì e sabato notte – e la “Power Stage” sul territorio di Santo Stefano Belbo, già coinvolto anche nello Shakedown, che verrà affrontata 3 volte nel corso della gara. Le altre prove speciali saranno sabato la Loazzolo (10,7km), la Cossano (14,9km) e la Diano d’Alba (10,82), mentre domenica la speciale inedita sarà la San Grato (13,5km).

