Raid israeliano a Rafah, uccisi cinque miliziani usciti dal tunnel

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le forze israeliane della Brigata Nahal hanno eliminato cinque miliziani usciti da un tunnel nella parte orientale di Rafah, oltre la linea gialla, in territorio sotto il controllo delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha annunciato l’esercito, aggiungendo che i miliziani sono stati eliminati dall’Aeronautica militare dopo essersi avvicinati alle forze schierate nella Striscia di Gaza meridionale rappresentando una minaccia immediata per i soldati.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).