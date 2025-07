Proseguono i raid israeliani a Gaza. Hamas “Oltre 60.000 palestinesi morti dal 7 ottobre”

ROMA (ITALPRESS) – Sono numerose le vittime palestinesi in diversi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime ore. Lo riferisce l’emittente qatariota Al-Jazeera, citando fonti sanitarie. Trenta delle vittime sono state registrate in un raid a nord di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, secondo fonti dell’ospedale Al-Awda. Altre due persone sono state uccise a Gaza City, riportano altre fonti sanitarie. Le autorità di Gaza, sotto il controllo del gruppo terroristico Hamas, non distinguono tra vittime civili e miliziani delle fazioni armate.

Dall’inizio dell’operazione israeliana nella Striscia di Gaza, il 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco terroristico di Hamas in Israele, nell’enclave palestinese sono morte 60.034 persone. Lo riferisce il ministero della Salute di Gaza, sotto il controllo di Hamas. Nella conta dei morti diffusa dal ministero non viene mai specificato quanti siano i civili e quanti i miliziani. Nelle ultime 24 ore, i morti a Gaza sono stati 113, conclude il ministero.

NETANYAHU “ISRAELE GARANTIRA’ AFFLUSSO AIUTI A GAZA”

“Israele continuerà a collaborare con le agenzie internazionali, così come con gli Stati Uniti e le nazioni europee, per garantire che ingenti quantità di aiuti umanitari affluiscano nella Striscia di Gaza”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso ieri sera dall’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aggiungendo che “Hamas ha ripetutamente rubato gli aiuti” e fa disinformazione. “Nell’ambito di questo sforzo, Israele ha sospeso le operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) nelle aree popolate chiave di Gaza dalle 10:00 alle 20:00 ogni giorno e ha designato percorsi sicuri dalle 6:00 alle 23:00 per garantire il passaggio sicuro di un maggior numero di convogli che consegnano aiuti”, fa sapere l’ufficio di Netanyahu, aggiungendo che è consentito “già l’ingresso di ingenti quantità di aiuti umanitari a Gaza ogni giorno, inclusi cibo, acqua e medicine”.

