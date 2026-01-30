Raid Idf a Gaza, “uccisi tre terroristi usciti da un tunnel a Rafah”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’aeronautica militare israeliana ha colpito un gruppo di otto miliziani durante la notte, dopo che erano emersi da un tunnel a Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Lo affermano le Forze di difesa israeliane (Idf).

Tre dei miliziani sono stati uccisi nell’attacco, mentre l’aeronautica ha effettuato ulteriori attacchi nelle aree in cui potrebbero essersi nascosti gli altri cinque. Le forze terrestri stanno perlustrando la zona alla ricerca dei miliziani mentre l’esito degli attacchi è ancora in fase di valutazione, affermano le Idf.

