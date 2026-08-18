Raid delle forze israeliane contro comandanti di Hamas a Gaza City

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver effettuato un attacco nei pressi del porto di Gaza City, dove sono stati presi di mira dei comandanti di Hamas che stavano pianificando attacchi. Secondo i media palestinesi, l’attacco ha colpito un caffè, causando la morte di sei persone e ferendone altre dieci. In una dichiarazione, le Idf affermano che l’attacco ha preso di mira dei comandanti di Hamas che avevano pianificato attacchi contro le truppe israeliane operanti nella Striscia. “I terroristi sono stati colpiti in un attacco aereo mirato per eliminare la minaccia”, aggiunge l’esercito.

– Foto Ipa Agency –

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