“Tra mancati introiti pubblicitari e del canone la Rai con il Covid ha perso 160 milioni di euro”. Lo afferma l’amministratore delegato di Viale Mazzini Fabrizio Salini, durante un’audizione in Commissione di Vigilanza.

“E’ in corso un ragionamento per recuperare i soldi extra-gettito per un valore di 105 milioni di euro l’anno e il prelievo del 5% che porterebbe altri 85 milioni di euro l’anno: solo così potremo affrontare il 2021 che ora fa paura”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).