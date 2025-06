Rai Cinema compie 25 anni e festeggia con una programmazione speciale

ROMA (ITALPRESS) – Cento titoli (di cui 78 film, 7 documentari e 15 cortometraggi) in rappresentanza di tutte le linee editoriali per soddisfare i gusti di tutto il pubblico. È l’offerta pensata per festeggiare i 25 anni di Rai Cinema che saranno celebrati, appunto, con una programmazione speciale “spalmata” sulle diverse reti per tutti i mesi estivi. L’hanno presentata questa mattina Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema e Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie Tv.

Su Rai1 vedremo i film che hanno come protagonisti volti amati della televisione, a dimostrazione dell’importanza della sinergia tra i due mezzi. Si parte il 25 giugno con il ciclo “Scherzi del destino”, tre film (in prima serata) interpretati da volti arrivati al successo grazie alla televisione come Paola Cortellesi (“Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno), Miriam Leone (“Amore a domicilio” di Emiliano Corapi) e Alessandro Preziosi (“Bla Bla Baby” di Fausto Brizzi). Tra gli altri titoli proposti da Rai1 (in seconda serata) ci sono “Poli opposti” con Luca Argentero e Sarah Felberbaum, “Si accettano miracoli” con Serena Autieri e Alessandro Siani e “Scusate se esisto!” con Raoul Bova. Il documentario “Posso Entrare? An ode to Naples” completa l’offerta della prima rete.

Numerosi i film in prima visione tv, alcuni dei quali opere prime italiane, proposti da Rai2: da “The Land of Dreams” di Nicola Abbatangelo a “Come pecore in mezzo ai lupi” di Lyda Patitucci e a “Sai tenere un segreto” di Elise Duran. Tante le prime visioni tv e film italiani recenti anche su Rai3: “Palazzina Laf” di Michele Riondino, “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello e “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì. “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani e “The Son” di Florian Zeller (questi ultimi due nell’ambito dell’offerta cinematografica legata al festival di Venezia). Sempre su Rai3 prosegue il ciclo “Mai visti prima” (nella seconda serata del sabato) con particolare attenzione ai registi esordienti. Ecco arrivare “Felicità” di Micaela Ramazzotti, “Te l’avevo detto” di Ginevra Elkann, “La bella estate” di Laura Luchetti, “Delta” di Michele Vannucci.

Il ciclo “Mai visti prima” è anche su Rai Movie con, tra gli altri, “Denti di squalo” di Davide Gentile e “La caccia” di Marco Bocci. Sempre su Rai3 c’è anche il ciclo “25 ani d’autore”, dedicato ai grandi maestri come Marco Bellocchio (“Buongiorno, notte”), Pupi Avati (“Gli amici del bar Margherita”), Gianni Amelio (“La tenerezza”), Nanni Moretti (“Habemus Papam”), Gabriele Salvatores (“Tutto il mio folle amore”), Roberto Andò (“Il bambino nascosto”) e Giorgio Diritti (“Volevo nascondermi”). E ancora su Rai3 troviamo, nella sezione “Mai visti prima”, anche i documentari (il mercoledì in seconda serata); tra i tanti: “Fela – Il mio dio vivente” di Daniele Vicari e “Il cassetto segreto” di Costanza Quatriglio. C’è posto, infine, anche per i cortometraggi nello spazio “In Corto d’Opera”. Andranno in onda il venerdì in seconda serata su Rai3 e il sabato su Rai Movie dove rivedremo, tra i tanti, “Nati stanchi” di Ficarra e Picone, “Miami Beach” dei fratelli Vanzina, “La bestia nel cuore” di Cristina Comencini, “Suburra” di Stefano Sollima e “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini.

“Nuovo cinema Italia”, infine è l’appuntamento del martedì di Rai5 dedicato alla programmazione di opere prime e seconde degli autori più brillanti del cinema italiano del nuovo millennio (spesso presentati in prima visione e con audiodescrizione per le persone ipovedenti). Sono film che, in alcuni casi, non hanno raggiunto un vasto pubblico, pur raccogliendo premi e riconoscimenti in festival nazionali ed internazionali.

