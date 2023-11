Ragona “La coltivazione del sale diventi attività agricola”

TRAPANI (ITALPRESS) - "Partiamo da Roma, dal 27 settembre, quando si è costituita un'associazione temporanea di scopo tra la Confagricoltura Nazionale e le aziende che fanno salicoltura in Italia". Lo dichiara all'Italpress Rosario Marchese Ragona, Presidente Confagricoltura Sicilia, in occasione dell'evento "L'Agricoltura coltiva il sale" che si è tenuto a Marsala, nel trapanese, presso la riserva naturale Isola dello Stagnone. Un progetto, a cura di Confagricoltura, che mira alla valorizzazione della salicoltura delle saline marine d'Italia, e nasce con il coordinamento tra imprenditori agricoli e della produzione del sale marino italiani. "La prima tappa è proprio Marsala con le saline che abbiamo in questo meraviglioso territorio - sottolinea Ragona -, l'obiettivo è quello di inquadrare la coltivazione del sale tra le attività similabili all'agricoltura".