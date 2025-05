Raffineria di droga scoperta a Padova, sequestrati 60 kg di eroina

PADOVA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 60 KG di eroina, procedendo all’arresto di 1 soggetto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività che hanno portato al significativo risultato si inseriscono nel complesso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in contesti urbani.

In particolare, proprio durante un servizio della specie, i finanzieri hanno proceduto a sottoporre a controllo un soggetto in zona Guizza. All’atto dell’identificazione e all’invito a fornire le proprie generalità, il soggetto ha esibito documenti che hanno immediatamente destato dubbi circa la loro autenticità in capo ai militari. Lo stato di agitazione e le risposte vaghe fornite ai militari hanno indotto questi ultimi ad approfondire la posizione del soggetto e a procedere a una perquisizione dell’abitazione del sospettato, poco distante dal posto di controllo.

Entrati nell’abitazione i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria si sono trovati di fronte ad una vera e propria raffineria di droga, rinvenendo in due sacchi complessivi 60 kg di eroina, strumenti e prodotti destinati alla preparazione e confezionamento dello stupefacente e 25.000,00 euro. Le successive procedure di identificazione hanno consentito di accertare le esatte generalità del soggetto, un cittadino albanese. Il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Padova.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).