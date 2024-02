MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dopo due Bmw Motorrad Days di successo a Berlino nel 2022 e nel 2023, la casa dell’elica blu continuerà quest’anno il leggendario format degli eventi precedenti. Il più grande raduno Bmw Motorrad del mondo tornerà a Garmisch-Partenkirchen, sulle Alpi. Questa è la risposta al sentito desiderio dei suoi fan di una cultura motociclistica pura, di un’atmosfera di festa e di esperienze di guida uniche in uno scenario alpino mozzafiato. Per oltre 20 anni, i Bmw Motorrad Days sono stati un highlight e un appuntamento imperdibile nel calendario annuale degli appassionati di moto di tutto il mondo. Negli ultimi due anni, il più grande raduno mondiale dedicato al marchio bavarese si è tenuto a Berlino, nel cuore dell’Europa, dove le moto Bmw vengono costruite da oltre 50 anni. Insieme ai dipendenti Bmw Motorrad di tutto il mondo, i BMW Motorrad Days 2023 di Berlino hanno segnato un capitolo importante della storia dell’azienda in occasione del 100esimo anniversario di Bmw Motorrad.

Grazie ai Bmw Motorrad Days, il,marchio mantiene un forte e profondo legame con la sua comunità in tutto il mondo. Il più grande raduno BMW Motorrad del mondo si è svolto a Garmisch-Partenkirchen per un totale di 18 anni consecutivi, sullo sfondo del magnifico panorama alpino. E quale luogo migliore per l'”Anno della GS” se non Garmisch-Partenkirchen con i suoi magnifici dintorni, le strade tortuose e i vicini passi alpini. E’ il terreno ideale per giri in moto unici, soprattutto con la leggendaria icona dell’adventure riding. Ecco perchè i Bmw Motorrad Days tornano in questo luogo leggendario nell'”Anno della GS”. Per tre giorni, dal 5 al 7 luglio, entusiasmerà la comunità internazionale ai piedi del monte Hausberg con nuovi prodotti, espositori, spettacoli, test ride e, non da ultimo, il tradizionale stile di vita bavarese e la leggendaria atmosfera di festa.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).