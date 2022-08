ROMA (ITALPRESS) – Cambia nuovamente la leadership della Classifica EarOne Airplay Radio. “Tribale” di Elodie lascia il terzo posto e si porta al comando della classifica. Il brano precede “Don’t You Worry” dei Black Eyed Peas feat. Shalira & David Guetta e “Tropicana” dei Boomdabash feat. Annalisa. Completano la top 10 “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei (quarto posto), “Giovani Wannabe” (stabile al quinto posto), “Break My Soul” di Beyoncé (stabile in sesta posizione), “Late Night Talking” di Harry Styles (settimo posto), “Sensibile all’estate” di Jovanotti, Sixpm (stabile in ottava posizione), “Sharks” degli Imagine Dragons (nono posto) e “Superstar” di Darin (stabile al decimo posto). Le tre più alte nuove entrate sono: “Bad Decisions” di Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg (posizione 30), “Lost” di Robbie Williams (posizione 31) e “Snap” di Rosa Linn (posizione 97). Anche la Classifica EarOne Airplay Italiana è guidata da “Tribale” di Elodie, che guadagna due posizioni. Secondo e terzo posto per “Tropicana” dei Boomdabash feat. Annalisa e “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei. “Superstar” di Darin si conferma anche questa settimana al comando della Classifica EarOne Airplay Dance. “People” di Kungs with The Knocks e “Take Another Minute” di Vlossom sono al secondo e terzo posto. Al comando della Classifica EarOne Airplay Tv c’è “Tribale” di Elodie che precede “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei e “Litoranea” di Elisa con Matilda De Angelis. La Classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti è guidata da “Superstar” di Darin che precede “Vieni nel mio cuore” di Ultimo e “Take Another Minute” di Vlossom . Nelle prime tre posizioni della Classifica EarOne Airplay TV Indipendenti troviamo “Vieni nel mio cuore” di Ultimo, “Superstar” di Darin e “Scossa” di Sangiovanni.

– Foto ufficio stampa disco Elodie –

(ITALPRESS).