ROMA (ITALPRESS) – Al via nell’Aula della Camera la prima chiama della seconda giornata di votazioni per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il primo a entrare in una delle cabine rosse è stato, come ieri, Umberto Bossi. Votano a gruppi di 50 prima i senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. A seguire lo spoglio delle schede.

Tra le forze politiche manca ancora un accordo sul nome da portare al Colle. Il centrodestra sta tenendo un vertice alla Camera e dopo in una conferenza stampa annuncerà una rosa di nomi da proporre agli altri partiti. Prevista anche una riunione tra Pd, M5S e Leu per mettere a punto delle controproposte.

