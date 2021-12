Quirinale, Moratti “Berlusconi unico candidato pe il centrodestra”

"Io credo che per il centrodestra l'unico candidato sia il presidente Berlusconi". Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a Palazzo Lombardia a margine del tradizionale incontro con i giornalisti in vista di Natale, in riferimento alla corsa per il Quirinale. fmo/pc/red