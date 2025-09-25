Quintegia “Pronti ad affiancare brand automotive in tutti i mercati”

MILANO (ITALPRESS) - " Vogliamo diventare un operatore di riferimento internazionale per affiancare i brand automobilistici nei principali mercati, ma anche essere un la "Porta d'Oriente" per tutti quei brand che stanno guardando all'Europa come grande laboratorio di esperienza e per affiancare questi brand automobilistici a costruire una presenza a livello italiano e europeo in termini di selezione di imprenditori, costruzione modello di business e sostenibilità del business stesso. Ma la nostra strategia di internazionalizzazione prevede anche una crescita non organica con la valutazione di alcune acquisizioni per velocizzare questo incremento di presenza internazionale e il footprint che vogliamo avere nei principali mercati europei". Lo ha detto, intervistato da Italpress, il Ceo di Quintegia, Tommaso Bortolomiol.(ITALPRESS) trl/gsl