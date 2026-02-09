“Quinn” selezionato alla 42esima edizione dell'”European Film Festival” di Lille

ROMA (ITALPRESS) – GM Production, Casa di produzione indipendente e Divisione Cinema di Gruppo Matches, annuncia attraverso una nota un primo traguardo per “Quinn” di Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi. “Quinn” (qui il link al trailer: https://vimeo.com/1162551235) è stato infatti selezionato dall’European Film Festival” di Lille, tra i più antichi e importanti festival di cortometraggi in Francia, giunto quest’anno alla sua quarantaduesima edizione, e verrà proiettato all’interno della Selezione Ufficiale della kermesse che si svolgerà dal 6 all’11 marzo prossimi. Un’anteprima Internazionale prestigiosa per uno dei primi lavori realizzati da GM Production, opera breve (distribuita da Sayonara film) che mette al centro della storia un giovane alla ricerca della propria identità sessuale, che dopo aver subito un brutale pestaggio decide di mettersi sulle tracce del proprio aggressore. Ad interpretare Quinn, due giovani promesse del nostro cinema, Costantino Seghi e Filippo De Carli, alle prese con due ruoli complessi, interpretati magistralmente.

“Aver dato il la a GM Production con questo cortometraggio – spiega Andrea Cicini, CEO di Gruppo Matches – su un tema estremamente attuale e sentito, quello della privazione della libertà, attraverso lo svolgersi di una storia particolarmente originale, è un grande motivo d’orgoglio per Gruppo Matches e per GM Production”. “Non potevamo ambire ad un’Anteprima internazionale di maggior respiro, come l’European Film Festival di Lille”, ha commentato Cristina Borsatti, Responsabile di GM Production. “Ringraziamo questo magnifico festival per la Selezione Ufficiale, primo passo di una giovane casa di produzione che ha puntato tutto sul valore delle emozioni, sul coraggio e la sensibilità di affrontare temi capaci di far riflettere sul nostro presente e sulla competenza di un team giovane, talentuoso e motivato”.

Appuntamento, dunque, a Lille, dal 6 all’11 marzo, dove l’opera firmata dai registi Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi, avrà l’opportunità di essere visionata nel corso di quattro proiezioni. L’attività di GM Production è solo alle battute iniziali, ma è già iniziato anche il viaggio di una seconda opera, “Puca” di Sara Scalera, realizzata in pellicola, prodotta dalla giovane casa di produzione capitolina e distribuita da Allegorie Distribution. L’obiettivo è quello di allargare il campo d’azione di Gruppo Matches. “Nel mondo cinematografico e televisivo, in tutte le sue forme, siamo entrati con coraggio e sensibilità, con lo scopo di raccontare storie capaci di emozionare, ma anche di stimolare il pensiero – chiosa il CEO Andrea Cicini -. E – aggiunge – GM Production rappresenta un ulteriore elemento di stimolo alla fantasia, al sogno, allo sviluppo dei talenti interni e soprattutto sarà una porta aperta per i nuovi sceneggiatori e registi che vogliano sognare con noi”.

