Quici “Investire sulla sanità pubblica”

“Noi chiediamo per l’ennesima volta un impegno alle forze politiche e non ci stancheremo mai di farlo. Questa volta però, vogliamo coinvolgere i cittadini che, insieme a noi, sono l’anello terminale di una serie di scelte politiche che sono state fatte in passato". Lo afferma Guido Quici, presidente della federazione Cimo-Fesmed, a margine della presentazione del Manifesto per la Sanità Pubblica. xb1/sat/gtr