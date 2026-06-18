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Qui New York! – All’Istituto di Cultura un evento speciale
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Da questa settimana all'Istituto Italiano di Cultura di New York è esposto un modello dell'Amerigo Vespucci donato dalla famiglia di chi l’ha realizzato: Michael Smith, scomparso tempo fa. In occasione dell’inaugurazione del modello è stato organizzato un evento speciale. Ne parla nel nuovo numero del format dell’Italpress Qui New York!, il direttore Claudio Pagliara. abr/gtr