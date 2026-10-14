Quattro arresti per detenzione e spaccio di droga nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di due interventi effettuati in poco meno di due ore tra Giugliano e Qualiano, nel Napoletano.

Il primo intervento è avvenuto nel parcheggio di un centro scommesse in via San Francesco a Patria, dove i militari hanno assistito allo scambio di due buste di cellophane in cambio di denaro. I tre uomini coinvolti, di cui uno si trovava in auto, sono stati arrestati. Nelle buste sono state trovate 100 dosi di cocaina. Sequestrati inoltre 445 euro all’uomo alla guida e altre tre dosi di cocaina e circa 300 euro a uno degli acquirenti. I tre sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.

A Qualiano, in piazza Roselli, i carabinieri hanno arrestato anche un uomo, sorpreso mentre cedeva droga a un giovane che si è dato alla fuga. L’uomo aveva con sé 18 dosi di cocaina, sette di crack e 324 euro in contanti. È stato condotto in carcere.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).