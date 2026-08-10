Milano, mostre e musei civici aperti a Ferragosto

MILANO (ITALPRESS) – Mostre e musei aperti a Ferragosto a Milano. Sabato 15 agosto resteranno aperti i musei civici e le principali sedi espositive della città, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di visitare collezioni permanenti e mostre anche durante la giornata festiva.

“Anche a Ferragosto la cultura resta aperta – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. I musei sono presìdi civici e luoghi di incontro che devono accompagnare la vita della città in ogni periodo dell’anno. Garantire l’apertura delle sedi culturali significa offrire un servizio a chi resta a Milano e a chi la sceglie come destinazione estiva, rendendo il patrimonio artistico sempre più accessibile e contribuendo alla vitalità della città”.

I musei civici – Museo Archeologico, Acquario Civico, Museo di Storia Naturale, Galleria d’Arte Moderna, Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Morando, Museo del Risorgimento e CASVA – saranno aperti con il consueto orario, dalle 10 alle 17:30. Il Museo del Novecento sarà visitabile dalle 10 alle 19:30. Saranno aperti anche gli otto musei del Castello Sforzesco, dove proseguirà inoltre l’apertura prolungata fino alle 19:30 del Museo delle Arti Antiche, del Museo della Pietà Rondanini e della mostra gratuita “Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring”, dalle 17:30 con biglietto d’ingresso a metà prezzo nell’ambito dell’iniziativa estiva avviata per tutto il mese di agosto.

A Palazzo Reale (10-19:30) saranno visitabili “Le Alchimiste” di Anselm Kiefer nella Sala delle Cariatidi e le quattro mostre gratuite “The Breach. Il muro rompe il silenzio”, “Aurelio Amendola. Capolavori fotografati”, “Mario Raciti. Opere 1952-2025”, “Materie Viventi” di Maria Cristina Carlini.

Durante la giornata saranno inoltre regolarmente aperti il Padiglione d’Arte Contemporanea (10-19:30) con la mostra “Performing PAC”; Casa della Memoria (10:30-18); il MUDEC – Collezione Permanente (9:30-19:30); il Civico Planetario “Ulrico Hoepli”, con la consueta programmazione; e la Fabbrica del Vapore (11-19), dove sarà possibile visitare le mostre “La misura dell’uno” e “Il Cosmo” di Susumu Shingu. Tra le mostre da non perdere ad agosto, infine, “Atlante Ginoulhiac. Modus Operandi” al CASVA e “The Gentleman. Stile e gioielli al maschile” a Palazzo Morando, entrambe gratuite; “Chernobyl 1986 – Disastro, abbandono e rinascita” al Museo di Storia Naturale e “Cieli rosa e luci d’acqua” all’Acquario Civico, entrambe comprese nel biglietto di ingresso.

-Foto IPA Agency-

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