Quasi mille iscritti alla “Venezia in Bici” 2025

VENEZIA (ITALPRESS) – Si è chiusa oggi con grandi numeri, al Parco Albanese-Bissuola, l’edizione 2025 di “Venezia in Bici”, il weekend di eventi e appuntamenti dedicato agli appassionati delle due ruote in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Tanti i talk e gli incontri che si sono tenuti ieri, sabato 20 settembre, per una manifestazione che ha saputo unire sport e sostenibilità. Un evento aperto a tutti, pensato per valorizzare la cultura delle due ruote come strumento di mobilità quotidiana, la scoperta del territorio e la socialità. Il momento più atteso è stato oggi, domenica 21 settembre, dove quasi 1000 iscritti hanno preso parte a 10 pedalate tematiche guidate, 9 organizzate la mattina e 1 il pomeriggio da altrettante associazioni del territorio presenti con i loro stand, per scoprire, da prospettive inedite, Mestre, la laguna e il territorio circostante. Gli itinerari sono stati strutturati su diversi percorsi, da quello gravel lungo argini e strade bianche, a pedalate per famiglie e bambini, fino a quelli dedicati alla musica, alla letteratura, agli orti di Sant’Erasmo, alle fattorie, ai paesaggi industriali e alle bellezze del Lido.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stata l’assessore alla Mobilità e Viabilità, Francesca Zaccariotto, così intervenuta: “La bicicletta è passione e sport, ma anche uno strumento per stare insieme e conoscere il territorio, muovendosi in sicurezza all’insegna della sostenibilità. Iniziative come questa mirano a coinvolgere e beneficiare persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, promuovendo l’inclusione e la partecipazione di ogni gruppo sociale. Le Amministrazioni comunali devono rendere sicure le strade per promuovere la mobilità sostenibile. Ciò permette di creare un ambiente urbano più sano, inclusivo e resiliente, incoraggiando l’uso di mezzi di trasporto ecologici come biciclette e trasporto pubblico e riducendo l’uso di veicoli privati a combustibili fossili. Nel complesso, ad oggi, abbiamo circa 190 chilometri di piste ciclabili distribuite su tutto il territorio comunale e l’obiettivo è quello di raggiungerne 200. Non basta costruire un percorso ma bisogna realizzarlo bene, con materiali che rispettino l’ambiente, con alberi e punti strategici di ristoro e di assistenza. Grazie a tutti voi che avete partecipato a questa manifestazione, il nostro auspicio è che sempre più giovani, famiglie e professionisti possano continuare a fare squadra per far sì che fra 5 e 10 anni la nostra città sia allineata con quelle del Nord Europa ed eccellere nella mobilità sostenibile”. Presente anche la consigliera delegata alle Manutenzioni cittadine e arredo urbano Maika Canton.

Durante il fine settimana il Parco Albanese si è trasformato quindi in un grande villaggio dedicato alla bici e non solo, con check-up meccanici gratuiti, test degli ultimi modelli di city, cargo ed e-bike, giochi per bambini, spettacoli, talk, yoga, musica e street food. Il festival ha ospitato anche la prima edizione del BiciBookFest, la rassegna letteraria che intreccia viaggi, libri e biciclette. Moltissime le famiglie con bambini che hanno preso parte alla manifestazione, tanti anche i volti noti del mondo del ciclismo e non solo, tra cui: Davide Cassani, ex CT della nazionale italiana di ciclismo su strada, il campione Moreno Argentin, Cecilia Gentile, Corrado Marastoni, Carla Alexia Dodi e Palmarosa Fuccella, che hanno raccontato i loro viaggi e le loro esperienze. La manifestazione è poseguita per tutta la giornata di domenica e continuerà fino alle 20.30 con spettacoli e dj set. L’appuntamento è ora per il prossimo anno.

