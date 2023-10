L’AQUILA (ITALPRESS) – Guardano ai piccoli comuni di montagna i tre avvisi che partiranno giovedì 2 novembre e che serviranno a finanziare progetti di crescita e sviluppo dei territori montani. I tre avvisi sono stati presentati dall’assessore regionale agli Enti locali, Pietro Quaresimale, e sono finanziati nell’ambito del Fondo nazionale per la Montagna. Gli avvisi interverranno su tre settori importanti: la tutela, promozione e valorizzazione del territorio montano attraverso le cosiddette Green Community, cioè la possibilità dei piccoli comuni di mettersi insieme e generare servizi unificati; il finanziamento per la creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e infine progetti di sensibilizzazione ambientale nelle scuole.

“Sono tre avvisi che vogliono venire incontro alle esigenze dei piccoli comuni di montagna – ha spiegato l’assessore Quaresimale nel corso della conferenza stampa di Campli -. E’ importante dare forza ai piccoli comuni di montagna per iniziare ad invertire quella tendenza allo spopolamento che purtroppo negli ultimi anni si è rafforzata. I tre avvisi si rivolgono direttamente ai Comuni o alle Unioni di Comuni che possono presentare i progetti e che hanno a disposizione 5 milioni di euro. Tutti i progetti che verranno avviati e finanziati”.

foto: ufficio stampa regione Abruzzo

