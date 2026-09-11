Qonto, al via Company Creation per dare supporto alle pmi

MILANO (ITALPRESS) - Avviare un'impresa in Italia è un percorso segnato da complessità burocratiche e tempistiche imprevedibili. Lo conferma una ricerca di mercato di Qonto, condotta con Norstat a giugno 2026 su un campione di 1000 PMI e liberi professionisti italiani. Il 41% degli imprenditori ha impiegato oltre tre mesi per completare le pratiche necessarie, mentre solo il 9,2% è riuscito a concludere l'iter in meno di una settimana. Per rispondere a questa esigenza, Qonto lancia Company Creation, un nuovo servizio di assistenza alla costituzione aziendale. Ne ha parlato in un'intervista all'Italpress Lorenzo Pireddu, Managing Director di Qonto per il Sud Europa. sat/gsl