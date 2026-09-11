I vantaggi del Patient Blood Management in cardiochirurgia

ROMA (ITALPRESS) - Il Centro nazionale sangue e l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali hanno elaborato un Position Paper sull’applicazione delle strategie del Patient Blood Management in cardiochirurgia. Il documento è stato realizzato attraverso una ricognizione dei centri di cardiochirurgia italiana e una analisi di correlazione tra aderenza al Patient Blood Management e consumo di emocomponenti. sat/gtr/col