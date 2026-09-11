Nalli (Suzuki) “Al salone di Torino sveliamo la nuova Across plug-in”

TORINO (ITALPRESS) - "Per la prima volta abbiamo il piacere di mostrare e svelare la Across, che è una plug-in, vale a dire un tipo di ibrido che ha una batteria consistente, nel caso della Across la capacità è di 22 kilowattora, che si traduce in oltre 100 chilometri di autonomia, nel ciclo urbano ben superiore ai 100 chilometri, cosa che avvicina le performance di un'Across a quelle di una piccola elettrica. La nostra plug-in, la Across, ha anche le quattro ruote motrici come ti aspetti da una Suzuki, quindi la sicurezza e anche il divertimento delle quattro ruote motrici in off road". Così Massimo Nalli, presidente e Ceo di Suzuki Italia, ha presentato una delle novità al Salone dell'Auto di Torino. xn3/mrc/gtr