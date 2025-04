MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Papa Francesco è stato un ‘‘grande difensore della giustizia e dell’umanità”. Lo ha scritto il presidente russo, Vladimir Putin, in una lettera inviata al Camerlengo di Santa Romana Chiesa, cardinale Kevin Farrell. Secondo quanto rilancia l’emittente Cnn, Putin ha espresso le sue “più sincere condoglianze” e ha elogiato il Papa come “un fedele servitore della dottrina cristiana, un saggio religioso e statista e un coerente difensore degli alti valori dell’umanesimo e della giustizia”.

Putin ha inoltre menzionato il ruolo di Francesco nel promuovere il dialogo tra la Chiesa ortodossa russa e quella cattolica romana e nel rafforzare i legami tra la Russia e la Santa Sede. “Ho avuto l’opportunità di comunicare con questa persona eccezionale in molte occasioni e conserverò per sempre il ricordo più luminoso di lui”, ha scritto Putin. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato oggi in una conferenza stampa che Putin e Papa Francesco si sono incontrati diverse volte e con “grande rispetto reciproco”.

