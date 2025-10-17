Putin informa Orban della telefonata con Trump

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto una conversazione con il premier ungherese Viktor Orban. Lo riferisce il Cremlino, precisando che al centro del colloquio è stata la telefonata intercorsa ieri tra Putin e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo stesso Trump aveva annunciato ieri, al termine della telefonata, un prossimo incontro con Putin a Budapest. Secondo quanto precisato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, il nuovo vertice tra Putin e Trump potrebbe avvenire fra circa due settimane.

