Putin “Armi occidentali contro la Russia, risponderemo”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Con gli attacchi missilistici in Russia, il conflitto in Ucraina ha assunto un "carattere globale". Così il presidente russo Vladimir Putin in un discorso televisivo sulla guerra in Ucraina. Per Putin la Russia "ha il diritto" di colpire i Paesi che hanno fornito le armi che Kiev usa contro Mosca. sat/gsl (Fonte video: Cremlino)