BARI (ITALPRESS) – E’ finalmente realtà il collegamento marittimo da Manfredonia alle Isole Tremiti: il servizio finanziato dalla Regione Puglia è stato presentato stamattina dal vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, e dall’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, presenti al Molo di Ponente del Porto Commerciale di Manfredonia, alla conferenza stampa organizzata sulla motonave “Elia Jet”, l’imbarcazione da 180 posti, che, dal prossimo venerdì 29 luglio, assicurerà il collegamento con l’arcipelago che si trova nell’Adriatico, a 22 chilometri dalle coste pugliesi del Gargano.

“E’ la dimostrazione che, quando territorio e istituzioni si mettono al lavoro per obiettivi concreti, i risultati si ottengono attraverso l’uso razionale e intelligente delle risorse”, ha osservato Piemontese, sottolineando la scelta di aumentare a 450 mila euro lo stanziamento della Regione Puglia, facendo diventare attrattivo un servizio per svolgere il quale erano sempre andate deserte le gare svolte negli anni precedenti.

“Lo abbiamo fatto perchè crediamo che sia un servizio che favorirà l’accesso a uno dei più forti poli di attrazione turistica della Puglia e del Gargano – ha proseguito Piemontese -, e siamo pronti a misurare il reale interesse dei cittadini in modo da ragionare su un suo mantenimento stabile”.

“Il collegamento ha carattere sperimentale ma dà finalmente attuazione a quell’idea di ‘metrò del marè che il territorio della provincia di Foggia esprime da molti anni”, ha evidenziato Maurodinoia, spiegando il carattere di trasporto pubblico che avrà un servizio che consentirà di coprire la tratta Manfredonia-Tremiti e Tremiti-Manfredonia in circa 3 ore, con un costo del biglietto di andata e ritorno di circa 21 euro, con partenze alle 7:30 e rientro alle 19:45.

Una novità salutata positivamente sia dal sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, che dal collega delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, che hanno ricordato come l’accesso ai servizi marittimi verso l’arcipelago sia stato, finora, possibile solo dal porto molisano di Termoli, in provincia di Campobasso.

Alla conferenza stampa di stamattina era presente anche Nicola Gatta, presidente della Provincia di Foggia, l’ente che ha gestito la gara per la selezione del raggruppamento di imprese aggiudicatario del servizio “Gargano Metro Marine”, e i consiglieri regionali Paolo Campo e Giandiego Gatta che hanno lavorato, in Consiglio regionale, perchè si confermasse l’attenzione della Regione Puglia alla riattivazione del servizio dopo circa trent’anni.

– foto: ufficio stampa Regione Puglia

(ITALPRESS).