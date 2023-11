BARI (ITALPRESS) – La Regione Puglia promuove la realizzazione e lo sviluppo di progetti per il servizio di trasporto sociale e di accompagnamento delle persone fragili. Con delibera di Giunta, su proposta dell’assessorato al Welfare, sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione per la promozione e il supporto del social taxi.

La delibera prevede che l’attuazione dell’intervento sia demandata alla Asl Bari, che dovrà affidare in convenzione ad Organizzazioni di Volontariato l’esecuzione del servizio di trasporto sociale e di accompagnamento delle persone fragili. Nella prima fase è previsto anche l’acquisto da parte della Asl di un veicolo adatto al trasporto di persone disabili”. Spetterà alla stessa Asl di Bari anche la definizione degli utenti che potranno usufruire del “taxi sociale

“Vogliamo sostenere le persone più fragili – dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone – che spesso riscontrano difficoltà di spostamenti connessi ad esigenze di carattere sociale. In questo modo promuoviamo anche la loro autonomia e favoriamo l’integrazione sociosanitaria. L’obiettivo è garantire a tutti di poter accedere ai servizi essenziali”.

“Il progetto – spiega la direttrice del Dipartimento Welfare Valentina Romano – dovrà essere attivato entro 3 mesi dall’approvazione della delibera e concludersi entro 12 mesi dall’avvio delle attività. Partiremo con una sperimentazione di un anno, auspicando di poter dare poi continuità al servizio, coinvolgendo anche le altre Asl. L’obiettivo è quello di attivare una importante rete di solidarietà sul territorio”.

– foto: da video Regione Puglia –

(ITALPRESS).