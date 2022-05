BARI (ITALPRESS) – “Oggi si parla tanto di abitare sostenibile: la Puglia è stata precursore di questo orientamento”. Così si è espressa l’assessore all’Ambiente e alle Politiche Abitative della regione Puglia Anna Grazia Maraschio a margine della presentazione della Guida alla Legge Regionale n. 13/2008 “Norme per l’Abitare Sostenibile”, tenutasi nelle sede regionale di via Gentile a Bari.

“Oggi – ha aggiunto – si sta lavorando a livello nazionale per definire un Protocollo Itaca anche a livello urbano, e la Puglia è stata scelta insieme alle Marche proprio per l’elaborazione di criteri che possano servire a tale causa. E’ stato dunque apprezzato il lavoro fatto dal 2008 ad oggi”.

“Quella che presentiamo- ha proseguito Maraschio – è una guida pratica. Ci siamo posti il problema di fornire ai Comuni, agli ordini professionali e tutti coloro che operano nel settore uno strumento aggiornato sull’abitare sostenibile. Il punto di partenza è stata la legge del 2008-2013, che ha recepito il Protocollo Itaca con tutte le delibere di attuazione della normativa di programmazione. Abbiamo inoltre tenuto conto di tutta un’evoluzione che c’è stata nel tempo su una materia che diventa sempre più centrale”.

L’assessore ha poi dedicato una battuta anche al Piano Casa, regionale: “Abbiamo scelto – ha detto – il percorso che riteniamo migliore, condividendo con la maggioranza il testo su pochi principi che vogliamo mantenere. Siamo in dirittura d’arrivo, stiamo eseguendo alcune attività di integrazione sul testo che era stato depositato da alcuni consiglieri”.

