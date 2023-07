ROMA (ITALPRESS) – La Puglia un brand di successo tra turismo, economia, benessere, sostenibilità: il tema al centro della terza edizione del workshop “Puglia, a way of life”, ospitato nella sede della stampa estera.

“E’ in programma un evento che attirerà l’interesse dell’Italia e del mondo su Mesagne, città importante e simbolo della Puglia che ha saputo rimettersi in piedi, rispettare se stessa e tutti quelli che sono venuti e continuano a venirci a trovare”, le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Noi siamo felici che qualcuno venga da noi a trascorrere le vacanze, ma questa terra è capace di accogliere anche chi non può permettersi di pagare e magari viene da noi per dare alla sua vita un senso diverso, per cercare riscatto o proteggere i propri figli. Siamo pronti ad accogliere il turismo, che si annuncia tra i più importanti degli ultimi anni, con una mostra di Caravaggio in una città a me carissima come Mesagne. Si tratta di un’occasione per tirarsi su il morale in tempi così difficili”.

Nel corso del workshop è stata presentata la mostra “Caravaggio e il suo tempo – Tra naturalismo e classicismo” in programma nel Castello di Mesagne dal 16 luglio all’8 dicembre.

“Un evento che favorisce la promozione della Regione Puglia che negli ultimi anni ha dimostrato quanto la sinergia tra soggetti pubblici e privati può produrre risultati straordinari così come sta avvenendo a Mesagne con la mostra dedicata a Caravaggio, una mostra straordinaria ” ha detto Antonio Mattarelli sindaco di Mesagne.

La Puglia punta su un modello di sviluppo che vede al centro la qualità della vita, un modello virtuoso in grado di attrarre investimenti e turisti.

Uno sviluppo sostenibile al servizio del progresso sociale e economico, fra identità, stile di vita e innovazione: valori che si sono consolidati anche grazie a una programmazione tra le più virtuose delle risorse comunitarie.

“La nuova strategia aggiornata dopo la pandemia ci racconta una Puglia che oltre all’offerta balneare sta spaziando, sta moltiplicando la sua offerta sui prodotti legati alla sostenibilità, gran parte della nostra strategia è rivolta al prodotto cammini, al cicloturismo, la Puglia esploderà sul turismo in bicicletta ” ha spiegato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia” si conferma poi la nostra attenzione all’enogastronomia, verso l’arte, la storia, la tradizione.

La Puglia è destinazione sempre più internazionale”.

Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia ha ricordato che “stiamo costruendo un’opportunità di valorizzazione del nostro sistema economico, in questi anni siamo stati bravissimi sulla valorizzazione turistica, sulla valorizzazione del patrimonio culturale e poi lanceremo il tema del mare a sinistra: abbiamo visto sempre tantissimo ragazzi che andavano via guardando il mare a destra, il mare Adriatico, vogliamo costruire le condizioni per un ritorno nel nostro mare”. Un evento che vuole rappresentare gli asset ed i punti di forza del sistema Puglia, sia rispetto alle dinamiche nazionali, che nella nuova centralità del Mediterraneo, dove le politiche di cooperazione e di integrazione saranno importanti per l’Europa. Una regione sempre più all’attenzione nazionale e internazionale, anche in vista del G7 che si svolgerà l’anno prossimo proprio in Puglia.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]