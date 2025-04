Puglia, dalla regione oltre 3 milioni per promuovere il turismo accessibile

BARI (ITALPRESS) – La Puglia si conferma tra le prime regioni all’avanguardia nell’accessibilità turistica con il lancio della seconda edizione del progetto C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile.

Grazie al finanziamento ministeriale di oltre 3 milioni, la Regione Puglia amplia il raggio d’azione dell’iniziativa, coinvolgendo 105 Comuni, aree marine protette e parchi naturali, per trasformare l’intero territorio in una destinazione davvero per tutti. Il nuovo intervento finanzierà ulteriori 13 progetti, puntando su innovazione, formazione e accessibilità universale.

L’obiettivo è chiaro: garantire il “diritto alla felicità” nell’esperienza di viaggio per tutte le persone, senza esclusioni. Grazie alla stretta collaborazione tra il Dipartimento Welfare, il Dipartimento Turismo e Cultura e Aret, la Puglia si prepara a diventare un punto di riferimento per il turismo accessibile.

“Più risorse, più territori coinvolti, più opportunità di inclusione: con ulteriori 3 milioni di euro di finanziamento ministeriale, la seconda edizione di C.Os.T.A. segna un passo avanti concreto per rendere la Puglia una destinazione sempre più accessibile e inclusiva”, commenta l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane.

“Grazie a un importante lavoro di sinergia e gestione dell’avviso nella sua prima edizione, portato avanti dal Dipartimento Welfare e da Pugliapromozione finanziamo altri 13 progetti, estendendo il raggio d’azione a 105 Comuni, aree marine protette e parchi naturali. Questo significa infrastrutture più accessibili, formazione specializzata per gli operatori turistici e percorsi di inclusione lavorativa per le persone con disabilità. Un tassello fondamentale nella strategia di qualificazione dell’offerta turistica a cui lavoriamo. L’obiettivo è chiaro: garantire un’esperienza di viaggio senza barriere, con un’accoglienza adeguata e servizi realmente fruibili. Dopo i primi risultati ottenuti, il modello di turismo accessibile della Puglia si rafforza, coinvolgendo istituzioni, imprese e Terzo Settore in un’azione condivisa. Un percorso che ora può contare su nuove risorse per consolidare le iniziative per le nostre comunità”, conclude l’assessore.

