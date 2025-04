BARI (ITALPRESS) – La Puglia celebra la “Giornata regionale della costa”, istituita con legge regionale del 9 aprile 2024, n.15 il 12 aprile, dedicando a un patrimonio costiero e marino dal valore inestimabile una sette giorni di eventi e manifestazioni pubbliche per valorizzare e promuovere conoscenza, tradizioni e peculiarità degli oltre 1000 chilometri del litorale tra i più lunghi in Italia.

L’evento, in programma dal 6 al 12 aprile 2025, è organizzato da Regione Puglia e Guardia Costiera con la Direzione Marittima di Bari e in collaborazione con la Guardia di Finanza, l’Ufficio Scolastico Regionale, il Comando Interregionale Marittimo Sud, ARPA Puglia, i Parchi regionali costieri e le Aree marine, Asset, e oltre 40 associazioni ambientaliste regionali. L’obiettivo è promuovere l’intero sistema costiero e sensibilizzare la collettività sulle tematiche del rispetto e tutela dei nostri mari e delle nostre coste per una gestione e fruizione sostenibile e rispettosa.

Si parte il 6 aprile con sei appuntamenti organizzati dai Parchi e le aree marine protette pugliesi, tra escursioni e passeggiate naturalistiche ed ecologiche, laboratori didattici, sessioni di birdwatching, e-bike tour e pulizie di spiagge di comunità. Si tratta, nello specifico, della Riserva naturale dello Stato e Area marina protetta di Torre Guaceto, del Parco Naturale regionale Dune Costiere, della Riserva naturale regionale orientata del Litorale Tarantino Orientale, del Parco Naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio, del Parco naturale regionale “Porto Selvaggio e Palude del Capitano”, dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo” e della Riserva naturale orientata regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo”.

In 34 comuni pugliesi si terranno eventi di beach clean up, ovvero di pulizia delle spiagge, dal titolo “Sei più grande di quello che pensi”, con il coordinamento operativo dell’associazione di volontariato ambientalista 2HANDS e di 31 associazioni promotrici attive nei diversi comuni. A Giovinazzo, in particolare, il 6 aprile sul lungomare Marina italiana, si svolgerà una grande mobilitazione per difendere il mare e le spiagge di Giovinazzo, nell’ambito della Giornata Regionale delle Coste pugliesi. L’evento nasce dalla collaborazione di Regione Puglia, delle Capitanerie di Porto, della Guardia di Finanza – Comando Regionale Puglia e della Scuola allievi finanzieri, con il coordinamento operativo dell’associazione di volontariato ambientalista 2HANDS e la partecipazione di circa 40 associazioni.

Il 7 aprile a Barletta alle ore 9.30, nel Castello cittadino, si terrà il convegno “Innovazione, sostenibilità e infrastrutture critiche marine nella gestione integrata della costa” al quale interverranno, tra gli altri, il consigliere delegato al Paesaggio, il Comandante della Direzione marittima di Bari, , il Comandante del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, il comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud, e il dirigente di Arpa Puglia. L’ 8 aprile a Taranto , dalle ore 9.30, nella Sala Resta della Cittadella delle imprese, è in programma un focus sulla “La gestione delle infrastrutture portuali in Puglia tra criticità e prospettive di sviluppo”, al quale parteciperanno il dirigente della Sezione Demanio del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia, la dirigente regionale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, il sindaco di Mola, il Comandante Capitaneria di Porto di Taranto, il Comandante della Stazione Navale di Bari della Guardia di Finanza e il direttore generale Asset Puglia.

Il 9 aprile, sempre a Taranto, dalle ore 9.30, nella Sala Resta della Cittadella delle imprese, si terrà la tavola rotonda “Le professioni del mare e la blue economy” con la consigliera del Presidente per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia, il direttore Dipartimento regionale Politiche del Lavoro Istruzione e Università che approfondirà le strategie regionali per la blue economy con Interreg SA skills Italia Albania-Montenegro.

In merito al “ruolo del network e la sfida della Blue economy” interverranno il capo del Nucleo Pubblica Informazione e Comunicazione, il Comandante Capitaneria di Porto Brindisi, il Comandante della Sezione Operativa Navale GdF. Brindisi, il dirigente regionale Sezione Formazione della Regione Puglia e il responsabile risorse umane Fincantier. Seguiranno, in un confronto moderato dal presidente di Officine Cantelmo di Lecce, gli interventi di Confindustria Nautica, dell’ad del Polo Nautico Brundisium, del presidente del Distretto Nautico di Puglia con una presentazione delle best practice, moderata dalla consigliera del Presidente per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia, degli Istituti Archimede Taranto, dell’Istituto De Marco Valzani & Messapia Vela Lab, dell’Istituto Nautico Carnaro insieme alle testimonianze di due corsisti dell’ITS Academy Mobilità stabilmente assunti da Fincantieri. Concluderà l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro.

