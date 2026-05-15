Concorso fotografico “Obiettivo Terra”, il 22 maggio a Roma la cerimonia di premiazione

ROMA (ITALPRESS) – “Obiettivo Terra”, il concorso nazionale di fotografia geografico-ambientale dedicato alle Aree Protette d’Italia, promosso da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Federparchi, ha avuto ancora una volta una larga partecipazione, confermandosi appuntamento consolidato per i fotoamatori italiani. La Cerimonia di premiazione delle foto vincitrici della 17^ edizione si terrà a Roma, venerdì 22 maggio, ore 10:30, presso la Sala Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini (via IV Novembre, 119/A), sede della Città metropolitana di Roma Capitale e sarà possibile seguirla in diretta streaming su Radio Radicale.

L’evento sarà occasione per celebrare la Giornata Internazionale della Biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite per commemorare la data di adozione del testo della Convenzione sulla Diversità Biologica (approvato al primo Summit mondiale della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992), e l’imminente Giornata Europea dei Parchi (24 maggio) indetta dalla Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa.

Il concorso, che da quest’anno si è profondamente rinnovato, arricchendosi di nuove prestigiose collaborazioni, vede in qualità di partners: Gruppo FS, tra le più importanti e storiche realtà industriali del Paese, al centro del sistema della mobilità sostenibile nazionale e internazionale; Haiki+, azienda quotata all’Euronext Growth Milan tra i leader nel settore dell’economia circolare in Italia; Comset, del gruppo Sphere S.p.A., da 40 anni una delle maggiori realtà nel mercato degli avvolgenti alimentari e dei prodotti per uso domestico. Digital partner Bluarancio.

La Cerimonia di premiazione sarà ufficialmente aperta dal saluto di benvenuto di Pierluigi Sanna (Vicesindaco metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale) e dagli interventi introduttivi di: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde); Rossella Belluso (Segretario Generale della Società Geografica Italiana) e Luca Santini (Presidente di Federparchi). Seguirà il videomessaggio di Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e il keynote istituzionale di Claudio Barbaro (Sottosegretario di Stato all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica) con delega alle Aree Protette. Condurrà la premiazione Eleonora Ivone (Attrice, modella e regista) nel corso della quale interverranno a conferire i premi: Amm. Isp. Capo (CP) Pil. Sergio Liardo (Comandante Generale Corpo delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera); Gen. C.A. Fabrizio Parrulli (Comandante CUFAA Carabinieri); Francesco Tomas (Direttore Generale Tutela della biodiversità e del mare, MASE); Alessandra Priante (Presidente ENIT); Miguel De Franca Doria (Direttore UNESCO World Water Assessment Programme); Stefano Maiandi (Presidente Fiaba); Alessandro Polinori (Presidente LIPU); Giuseppe Roma (Vicepresidente Touring Club Italiano); Carmen Di Penta (Direttore Fondazione Marevivo); Rocco Corsetti (Direttore Associazione “I Borghi più belli d’Italia); Sara Paraluppi (Direttrice Fondazione Campagna Amica); Gaetano Benedetto (Presidente Centro Studi WWF Italia e Consigliere Nazionale); Gianni Todini (Direttore Askanews); Edoardo Sassi (Giornalista Corriere della Sera); Gabriele Renzi (Direttore comunicazione Fondazione Earth Day Italia); Marianna Morabito (Consigliere Direttivo Nazionale SIGEA); Mariano Fanini (Consigliere Nazionale FIAF) e i Dirigenti degli Enti Gestori delle Aree Protette italiane

Conferiranno le Menzioni speciali: Gruppo FS; Adriano Meloni (Consigliere Delegato Comset); Flavia Ferri (Direttore Generale Haiki Cobat). I PREMI DI “OBIETTIVO TERRA 2026”. Primo premio – “Obiettivo Terra 2026”. Alla fotografia vincitrice di “Obiettivo Terra 2026” sarà assegnato un premio di 1.000 euro (euro mille), verrà donata una targa dai soggetti promotori e sarà dedicata la copertina del volume “Obiettivo Terra 2026: l’Italia amata dagli italiani”; oltre all’onore di essere esposta al pubblico in gigantografia, insieme alla seconda classificata, sulla facciata di Palazzo Valentini. Menzioni e Menzioni Speciali. Oltre al Primo premio, nel corso della Cerimonia di premiazione saranno premiate dai partners le vincitrici delle 11 Menzioni per ognuna delle seguenti categorie: Alberi e foreste (in collaborazione con il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri); Area costiera (in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); Avifauna (in collaborazione con la LIPU); Borghi (alla più bella foto di un borgo situato all’interno di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”); Fauna selvatica (in collaborazione con il WWF Italia); Fiumi e laghi (in collaborazione con UNESCO World Water Assessment Programme); Obiettivo mare (alla migliore foto subacquea scattata in un’area marina protetta italiana, in collaborazione con Fondazione Marevivo); Paesaggio agricolo (in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica); Patrimonio geologico e geodiversità (in collaborazione con la Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA); Stories (alla più bella foto verticale di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con InflueXpert); Turismo sostenibile (in collaborazione con il Touring Club Italiano). Analogamente si procederà per le 3 Menzioni speciali: “Italian Destination 2026” (alla più bella foto di un’Area Protetta italiana raggiunta in treno, in collaborazione con Gruppo FS); “Rete Natura 2000” (alla più bella foto di un Sito di Interesse Comunitario – SIC, Zona Speciale di Conservazione – ZSC o Zona di Protezione Speciale – ZPS, in collaborazione con Comset); “Parchi dall’alto” (alla più bella foto di un’Area Protetta italiana scattata da un punto panoramico, dal cielo o anche con droni autorizzati, in collaborazione con Haiki+).

Sarà inoltre attribuito il Premio “Parco inclusivo 2026”, in collaborazione con Fiaba, all’Area Protetta italiana che si è maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore dell’accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità. Saranno inoltre conferiti due premi extra-concorso: Premio “Pixcube”: un buono voucher speciale messo in palio dal network Pixcube.it per un workshop-reportage nei Parchi naturali d’Italia; Weekend per due persone presso un agriturismo della rete Terranostra – Campagna Amica all’autore dello scatto vincitore della Menzione “Paesaggio agricolo” offerto da Fondazione Campagna Amica. Grazie alla rinnovata collaborazione con Pianeta Foresty, anche quest’anno i concorrenti avranno l’occasione di contribuire al rimboschimento di alcune aree italiane attraverso i kit Foresty.

I Numeri di “Obiettivo Terra 2026″. Sono 698 gli scatti candidati a “Obiettivo Terra 2026”, meravigliose istantanee ampiamente rappresentative della mission del concorso, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della biodiversità e della conservazione ambientale favorendo, altresì, la produzione e la raccolta di opere di natura artistica e scientifica per accrescere la conoscenza del patrimonio ambientale italiano al fine di favorirne la difesa e valorizzare i paesaggi, gli ecosistemi, i borghi, le peculiarità e le tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali custoditi dalle Aree Protette d’Italia, promuovendo, inoltre, la diffusione di un modello di turismo consapevole ed ecosostenibile e la trasmissione dei principi dell’economia circolare. Un omaggio all’Italia, Paese leader in Europa per la biodiversità di flora e fauna e a Madre Terra. Per selezionare le vincitrici di “Obiettivo Terra 2026”, il Comitato promotore e la Giuria di esperti hanno esaminato le foto pervenute, di cui ben 694 (99%) sono risultate conformi al regolamento e dunque ammesse (le non ammesse sono 4 pari all’1%).

Di queste, il 21% sono pervenute da under 35, mentre il 62% da fotoamatori compresi nella fascia di età tra 35 e 64 anni. Novità di rilievo per l’edizione di quest’anno, grazie alla collaborazione di Parks.it, è l’estensione delle Aree Protette oggetto di scatti fotografici: oltre ai Parchi Nazionali (204 foto, pari al 29% delle foto ammesse), Regionali e Interregionali (257 foto, 37%), alle Aree Marine Protette (34 foto, 5%), alle Riserve Statali (24 foto, 4%) e Regionali (68 foto, 10%), i partecipanti hanno potuto candidare al concorso una foto a colori anche di Siti Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS: 82 foto, 12%), Riserve Biosfera, Geoparchi Unesco, Monumenti Naturali (25 foto, 3%).

La Giuria di esperti 2026 è composta dai presidenti dei soggetti promotori: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Claudio Cerreti (Presidente Società Geografica Italiana) e Luca Santini (Presidente Federparchi) e da: Alessandra Priante (Presidente ENIT); Francesco Tomas (Direttore Generale Tutela della Biodiversità e del Mare – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica); Luciano Di Tizio (Presidente WWF Italia); Rosalba Giugni (Presidente Fondazione Marevivo); Elena dell’Agnese (Presidente Associazione dei Geografi Italiani); Pierluigi Sassi (Presidente Fondazione Earth Day Italia); Susanna Bertoni (Vice Presidente FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche); Gianni Todini (Direttore Askanews); Edoardo Sassi (Giornalista, Corriere della Sera); Letizia Palmisano (Giornalista ambientale, social media e influencer strategist). L’edizione 2026 di “Obiettivo Terra” ha ricevuto il patrocinio morale di: Senato della Repubblica; Camera dei Deputati; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Città Metropolitana di Roma Capitale; Comune di Roma e dei Parchi Nazionali italiani. Con circa 18.700 scatti candidati in questi anni, “Obiettivo Terra” costituisce anche il più grande archivio fotografico nazionale sulle Aree Protette d’Italia. Selezioni tematiche di immagini sono state oggetto di mostre nazionali e internazionali, tra le tante, presso l’ONU a New York (2015, 2016 e 2017) e presso la FAO a Roma nel 2020. Partners tecnici: Parks.it, SOS Terra, Fiaba, Earth Day Italia, ANBI, FSC Italia, Pixcube, Pianeta Foresty, Aracne. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Lifegate, Opera2030, Trekking&Outdoor, Eco in Città.

-Foto ufficio stampa Fondazione UniVerde-

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