Puglia by Utmb torna nella Terra delle Gravine, attesi tremila atleti

BARI (ITALPRESS) – Cinque percorsi, circa 3000 partecipanti attesi e un indotto economico stimato in quattro milioni di euro. Dal 23 al 25 ottobre torna “Puglia by UTMB – Terra delle Gravine”, la manifestazione internazionale di trail running che attraverserà sei comuni tra Puglia e Basilicata. La seconda edizione è stata presentata questa mattina nella sede della presidenza della Regione Puglia, alla presenza del presidente Antonio Decaro, dell’assessore regionale allo Sport Cristian Casili e dei rappresentanti dell’organizzazione.

L’evento, inserito tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia nell’anno in cui il territorio è Regione Europea dello Sport 2026, ha ricevuto un contributo regionale di 300mila euro, con l’obiettivo di coniugare la promozione dell’attività sportiva con la valorizzazione turistica di un’area lontana dai circuiti più tradizionali, puntando anche sulla destagionalizzazione dei flussi.

Le cinque distanze previste, da 10 a 140 chilometri, passano per i tracciati intermedi da 35, 50 e 85 chilometri e sono state pensate sia per gli atleti più esperti sia per chi si avvicina per la prima volta al trail running. Tutti i percorsi condividono l’arrivo a Castellaneta Marina, città nella quale sarà allestito il Village della manifestazione, con spazi dedicati alle produzioni enogastronomiche locali e all’artigianato, tra cui una scuola di ceramica tradizionale.

Secondo gli organizzatori, agli atleti previsti si aggiungeranno accompagnatori, preparatori e personale dello staff, per un totale di circa 4000 presenze. Le strutture ricettive del territorio risultano peraltro già esaurite. Particolarmente significativa la partecipazione internazionale: oltre il 65% degli iscritti arriva dall’estero, mentre le donne rappresentano il 26% dei partecipanti. Saranno inoltre impegnati circa 200 volontari lungo i tracciati che attraversano le due regioni.

“Questi sono eventi sportivi che negli anni sono diventati anche attrattori dal punto di vista turistico”, ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. “Teniamo insieme la cultura dello sport, l’attività psicofisica, la voglia di fare comunità e di stare insieme con la scoperta di paesaggi straordinari. Questo evento attraverserà centri storici e gravine, arriverà sul mare e tiene insieme anche un’idea di collaborazione tra Puglia e Basilicata, attraversando territori omogenei. Abbiamo detto più volte, e lo abbiamo ribadito insieme alla Basilicata alla Fiera del Turismo di Milano, che il turista non conosce i confini amministrativi. La collaborazione tra regioni vicine può aiutare anche il turismo a crescere. Ma è un evento sportivo importante che servirà soprattutto a noi, a divertirci, a stare insieme e magari anche ai pugliesi a scoprire luoghi che non conosciamo nemmeno noi”.

“Oltre 300 chilometri complessivi, cinque percorsi differenti, quindi percorsi per tutti, anche per le persone più avanti con l’età. Questo è lo sport che stiamo promuovendo e questa manifestazione lo rappresenta”, ha spiegato il vicepresidente e assessore allo Sport della Regione Puglia Cristian Casili. “Si parte da un’altra regione e si arriva fino a Castellaneta, passando per le gravine, dimostrando quanto lo sport sia anche uno strumento di promozione del territorio, oltre che di diffusione di corretti stili di vita e di coinvolgimento della cittadinanza. Siamo felici come Regione Puglia di aver sostenuto questo evento, che dimostra anche quanto sia possibile destagionalizzare. Siamo fuori dal periodo estivo e dimostriamo che si può fare sport, ma anche attrazione e promozione del territorio”.

-Foto xa2/Italpress-

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