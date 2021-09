BARI (ITALPRESS) – La IV Commissione del Consiglio regionale della Puglia presieduta da Francesco Paolicelli ha espresso parere favorevole al “Regolamento regionale in materia di sostegno alle vittime dell’usura e dell’estorsione e di funzionamento degli organismi previsto dalle norme che contengono “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione. Allo schema di regolamento sono state allegate delle raccomandazioni sollecitate dai consiglieri Francesco Ventola e Davide Bellomo. “Le attività di sostegno alle persone e alle famiglie, potenziali vittime di usura e di estorsione, appaiono di rilevante importanza in questo momento storico – ha sottolineato il presidente Paolicelli – anche a causa degli effetti negativi sul piano economico e sociale della pandemia e post pandemia da Covid19, considerato l’impatto sulle fasce di popolazione maggiormente a rischio povertà”. Il dot. Roberto Venneri segretario generale della presidenza della Giunta regionale, ha illustrato il Regolamento ai componenti della Commissione sottolineando il funzionamento e le attività degli organi previsti dalla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”. Il Regolamento disciplina inoltre le forme di aiuto e di sostegno economico alle persone e alle famiglie vittime dell’usura e dell’estorsione, i rapporti con gli altri soggetti previsti dalla l.r. 25/2015 e pianifica il finanziamento delle attività per il perseguimento delle finalità.

(ITALPRESS).