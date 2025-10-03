Pubblicato un libro sulle origini della Camera di Commercio Italiana in Cina

BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato, da Alma Mater Studiorum Università di Bologna, il libro sulle origini della Camera di Commercio Italiana in Cina con i documenti dall’archivio MAECI 1903-1924, a cura di Stefano Piastra e Lorenzo Riccardi. Il volume riproduce una serie di documenti inediti connessi alla Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC), fondata nel 1903 a Shanghai, oggi conservati presso l’Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri di Roma.

Gli estremi cronologici delle carte vanno dal 1903 al 1924. Tale documentazione riveste un notevole interesse nella ricostruzione delle dinamiche socio-economiche e di mobilità umana fra l’Italia e la Cina nel primo quarto del XX secolo, nella congiuntura della transizione dall’Impero Qing alla Repubblica di Cina. Il volume è introdotto da due saggi (L. Riccardi, S. Piastra), che approfondiscono e contestualizzano questi temi.

