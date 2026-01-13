Pubblicato il bilancio di previsione di Palazzo Chigi, stanziamenti a 5,7 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato sul sito del Governo il bilancio di previsione 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Complessivamente, gli stanziamenti del bilancio di previsione ammontano a 5,7 miliardi di euro. Di questi, 101 milioni di euro saranno riversati allo Stato per rispettare gli obiettivi di revisione della spesa per il 2026. In coerenza con il programma di Governo e gli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio, il bilancio della Presidenza del Consiglio prevede: l’aumento delle risorse per le politiche per la famiglia, pari a 205 milioni, con un incremento di 63,5 milioni (+44,81%); l’incremento degli stanziamenti per le Pari opportunità, pari a 154 milioni, con un aumento di 17,5 milioni (+12,83%); maggiori risorse per il Servizio civile universale, pari a 382 milioni, con un aumento di 48 milioni (+14,39%); ulteriori investimenti per le politiche dello sport, pari a 299 milioni, con un incremento di 46,8 milioni (+18,57%). Salgono ad un miliardo e 200 milioni di euro gli stanziamenti per le esigenze di Protezione Civile, con particolare attenzione agli interventi per la prevenzione delle calamità naturali e del rischio sismico; sono, inoltre, previsti nuovi finanziamenti, pari a 41 milioni di euro, per gli interventi del Commissario straordinario per la scarsità idrica.

Nell’ambito del più ampio impegno del Governo Meloni sul fronte del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, è stato sbloccato il rinnovo contrattuale del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2019-2021. È stata, inoltre, avviata la procedura per la tornata contrattuale successiva. Parallelamente, sono state potenziate le strutture per rispondere alle nuove funzioni stabilite dall’Autorità politica, a partire dalle politiche per il Sud. Infine, il bilancio certifica una generale diminuzione delle voci di spesa per beni e servizi, in particolare per missioni, eventi, rappresentanza e mobilità, anche grazie all’attuazione della Direttiva del Segretario Generale del 12 settembre 2025, che ha sollecitato i responsabili delle diverse strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ad un’ulteriore riduzione del cinque per cento sugli stanziamenti iniziali previsti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).