Pubblica Amministrazione, Zangrillo “150 mila assunzioni nel 2025”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho firmato settimana scorsa un decreto per dare il via all'assunzione di 58 mila insegnanti, ma in generale vi posso dire che tra 2023 e 2024 abbiamo inserito 350 mila persone; altre 150 mila le inseriremo nel 2025. Quindi non soltanto nel comparto dell'istruzione, ma in generale su tutta la pubblica amministrazione stiamo facendo un lavoro molto importante, che è un lavoro soprattutto di recupero del terreno perduto nel passato". Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della prima edizione del Policy & Business Forum di Urania. "Voglio ricordare che noi abbiamo avuto dieci anni disgraziati, che sono stati dieci anni di blocco del turnover, dove abbiamo perso tantissime persone, abbiamo perso competenze, abbiamo incrementato in maniera pericolosa l'età media dei dipendenti pubblici. Dico in maniera pericolosa perché oggi noi abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di nativi digitali ed effettivamente il processo di reclutamento oggi è tornato a funzionare bene. Vi do un ultimo dato: per la prima volta dopo 18 anni la pubblica amministrazione torna a crescere. Abbiamo avuto 18 anni in cui il numero dei dipendenti pubblici era in discesa, a partire dal 2024 abbiamo invertito la rotta e oggi abbiamo un processo di crescita molto importante", ha aggiunto. xc3/col4/mca1