POTENZA (ITALPRESS) – “La giunta lavora in piena sinergia, siamo uniti verso un unico obiettivo nell’interesse dei lucani”. Cosi l’assessore alle Politiche agricole della Regione Basilicata Francesco Fanelli, nel corso di una conferenza in cui ha fatto il punto delle attività per l’anno 2020 del suo dipartimento. “L’anno appena trascorso è stato condizionato dall’emergenza Covid ma abbiamo cercato di dare risposte concrete al settore sia sull’ordinario che con l’affinamento della macchina organizzativa con altre misure di sburocratizzazione quali taglio boschi, per le politiche ittiche venatorie, e la zootecnia ma la soddisfazione più grande è stata quella sull’avanzamento del Programma di Sviluppo rurale e il raggiungiemnto dell’obiettivo di spesa”.

“Abbiamo messo in campo anche una serie di azioni collegate all’emergenza Covid, prima su tutte – ha aggiunto Fanelli – è stato un intervento a favore del settore lattiero caserario, una altro relativo al ristoro delle aziende che sono state chiuse nella prima fase, mi riferisco alle aziende agrituristiche e alle fattorie didattiche e adesso è terminata la fase istruttoria per qulle aziende che hanno subito un danno durante la prima ondata con la riduzione del reddito di oltre il 30 per cento”.

Nel corso del 2020 la spesa è stata di 92 milioni, raggiungendo un totale di 348 milioni. Le domande di pagamento istruite 5714. Sono stati 18 bandi del Psr, sono stati finanziati 163 imprenditori beneficiari di un aiuto pro capite di 40mila euro per investimenti finalizzati ad avviare attività extra agricole nelle zone rurali in comuni al di sotto dei 2mila abitanti a rischio di spopolamento.

(ITALPRESS).