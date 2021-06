CATANZARO (ITALPRESS) – Sale a oltre 343 milioni di euro l’ammontare delle risorse erogate nel settore agroalimentare dal marzo 2020 a oggi.

L’organismo pagatore Arcea, in stretta sinergia con il dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria, ha elaborato e mandato in pagamento il kit decreto n. 114 del Psr Calabria 2014/2020, grazie al quale sono stati assegnati 12.158.566,48 euro a 822 beneficiari del programma.

«Sono in arrivo cifre importanti per gli agricoltori calabresi», commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

«Con oltre dodici milioni – aggiunge – sosterremo progetti di svariata natura, che si rifanno a misure sia strutturali sia a superficie, passando ad esempio dagli interventi a favore delle imprese colpite dalla crisi da Covid-19, al “Pacchetto Giovani”, ai settori della forestazione, della formazione, della promozione, al sostegno ai “Gruppi di azione locale” e all’agricoltura biologica» .

«In questa fase particolare della programmazione dei fondi comunitari – conclude l’assessore – saremo particolarmente vicini ai beneficiari del Psr, affinchè portino a termine i propri investimenti in maniera agevole e rapida».

«Nello specifico – è spiegato dall’assessorato -, sono stati erogati 2.971.000 euro in favore della misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e Pmi particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19” (sia per l’intervento rivolto agli agricoltori, sia per quello riservato alle Pmi); 2.409.644,66 per la misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (che comprende gli interventi 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”, 4.4.1 “Investimenti non produttivi in ambiente agricolo”, 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”, 4.1.3 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole” e 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture”)».

Tra le altre erogazioni «1.685.824,95 sono previsti per la misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”; 1.330.413,05 per la misura 11 “Agricoltura biologica”; 408.000 euro per l’intervento 6.1.1 “Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori”; 237.991,02 per la misura 14 “Benessere degli animali”; 561.184,62 per la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”; 258.882,62 per l’intervento 3.2.1 “Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni”».

«Nel kit decreto n. 114 – viene sottolineato – rientrano, inoltre, anche pagamenti relativi alle misure 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”; 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”; 20 “Assistenza tecnica”, ed agli interventi16.9.1 “Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale”, 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate”, 7.3.2 ” Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali”, 8.3.1 “Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali”».

(ITALPRESS).