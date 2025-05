VENEZIA (ITALPRESS) – “In un momento storico che vede la chiusura, a fine anno, di tutti gli adempimenti tecnici del PSR 2014-2022, possiamo dire che il Veneto sta procedendo verso il completo utilizzo dei fondi a disposizione, generando investimenti per 2,4 miliardi. A oggi l’avanzamento della spesa ha superato il 93% di una dotazione finanziaria complessiva di 1.561.242.134, con 83.622 domande finanziate. È stata una programmazione lunga, caratterizzata da due eventi altamente critici: la pandemia Covid19 e il conflitto russo-ucraino; le ripercussioni anche sul mondo agricolo sono state notevoli ed il raggiungimento dell’obiettivo di pieno utilizzo dei fondi non era per nulla scontato. Ma oggi posso dire che il Veneto, dopo la Provincia di Bolzano che però gode di piena autonomia, è la prima Regione d’Italia per aiuti distribuiti alle proprie imprese, e questo non è un risultato da poco”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura e ai fondi europei del Veneto, Federico Caner, facendo il punto sulla programmazione agricola comunitaria, a pochi mesi dalla chiusura del PSR e al terzo anno di applicazione del CSR 2023-2027.

“Ci sono dei risultati che, dopo 10 anni, non si possono non sottolineare, ed anzi lo faccio con orgoglio – dichiara Caner -. Penso in particolare ai bandi PSR per il risparmio idrico: con 41,5 milioni sono state finanziate 1.264 operazioni su 41.870 ettari di superficie. Grazie a questo, abbiamo stimato un risparmio di 85 milioni di metri cubi d’acqua ogni anno, e grazie ai nuovi impianti è stata possibile una riduzione media del 49% dei volumi irrigui utilizzati sui terreni oggetto di intervento. Significativi gli effetti economici: l’80% delle aziende destinatarie dei contributi hanno aumentato la loro produzione lorda vendibile tra il 10% e il 30%, il 52% ha migliorato la qualità del prodotto e il 16% anche il prezzo di vendita. Non ci fermiamo, visti questi numeri: con 7,1 milioni di risorse dal nuovo CSR sono state finanziate già 221 operazioni su 4.500 ettari. Come Regione abbiamo voluto anche guardare ai giovani, che secondo noi sono il presente e il futuro della nostra agricoltura – prosegue Caner -. Con 272 milioni di risorse PSR abbiamo aiutato 2.721 aziende di imprenditori con età media di 28 anni, per il 26% donne; il sostegno in media è stato di 58mila euro”.

“Uno spazio importante nell’agricoltura veneta è occupato poi dall’imprenditoria di montagna, che svolge un ruolo insostituibile nella tutela del territorio e ne determina l’attrattività per i turisti. Nonostante essa contribuisca per meno dell’8% al numero di aziende agricole venete, la Regione le dedica il 40% dei 1.561 milioni del PSR 2014-2022. Abbiamo distribuito negli ultimi 10 anni 27 milioni per l’insediamento di 670 giovani agricoltori, 100 milioni per l’ammodernamento di 1.250 imprese, 170 milioni di indennità compensativa per 3.600 aziende, 110 milioni per 3.000 aziende per il mantenimento dei pascoli e prati, 60 milioni per le imprese forestali; 44,6 milioni ai quattro GAL della zona montana per lo sviluppo rurale. Infine l’agricoltura Biologica: sono state finanziate 1.145 domande del PSR con 44,6 milioni del PSR e già 1.385 domande con 52 milioni del CSR. Un settore su cui puntiamo molto fin dall’esordio del nuovo CSR 2023-2027, che ha già finanziato più aziende di quelle dei 7 anni di PSR 2014-2022“, specifica Caner.

“In questa nuova programmazione del CSR 2023-2027, giunta ormai al terzo anno di applicazione, sono state finanziate complessivamente 12.685 domande per un importo totale pari a circa 365.615.376 euro (a fronte di circa 817 milioni complessivamente disponibili). L’importo complessivamente messo a bando nelle annualità 2023 e 2024 è stato pari al 69% della spesa pubblica programmata. La Regione, anche in questo caso, dimostra concretamente l’impegno a sostenerne con forza e determinazione lo sviluppo del nostro settore primario. Investire nell’agricoltura è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Veneto per favorire un’agricoltura sostenibile, competitiva e resiliente”, conclude l’assessore Caner.

